Fiat Panda Connected by Wind

Eccola la Panda Connected by Wind , ultima serie speciale della best-seller europea di segmento A. È la versione più social e più connessa di sempre di Panda e ha un look sportivo e giovanile che le deriva dal modello base da cui nasce: Panda Cross. A parlarci del nuovo modello è Luca Napolitano, responsabile dei brand Fiat e Abarth .

La nuova Panda Connected by Wind si deve alla partnership con il gruppo delle tlc Wind-3. La sua specificità sta nei 50 gigabyte al mese offerti gratuitamente per un anno e inclusi nel prezzo della vettura. Si potrà con questi 50 GB navigare come si vuole sia in auto che fuori, perché il router può essere portato con sé. Il router è dotato di batteria integrata e può essere ricaricato anche tramite lʼapposito spazio nella presa da 12V della vettura. Lʼabitacolo consente di condividere lʼambiente wi-fi con ben 15 dispositivi diversi: smartphone, pc, tablet! La nuova Panda speciale ha il “Windpack”, un sistema che assicura una connettività a Internet con tecnologia 4G e 4.5G. La nuova Panda Connected by Wind è proposta in offerta lancio da 9.900 euro.