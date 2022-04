Fiat lancia le special edition Dolcevita per 500X e 500 Cabrio

Nel Paese del sole la capote può dunque restare aperta per più mesi in un anno, e non sorprende allora che Fiat abbia deciso di chiamare “ Dolcevita Special Edition ” le nuove edizioni limitate di 500 e 500X .

Proprio questo fine settimana segna il debutto nelle concessionarie italiane delle

nuove serie speciali “Dolcevita” di 500 e 500X

4 cilindri 1.5 da 130 CV per la 500X

3 cilindri 1.0 da 70 CV

. Entrambe dispongono di motorizzazioni ibride: il, con cambio a doppia frizione DCT che integra l’e-motor da 48 Volt e 15 KW. Sulla Fiat 500 Dolcevita cʼè invece il più piccolocon cambio manuale e unità elettrica a 12 volt con una batteria al litio. Lʼequipaggiamento è sinceramente premium, con lʼesclusività della capote in tela a impreziosire i due modelli.

Fiat 500X “Dolcevita Special Edition”

Il crossover “made in Melfi” si distingue per la carrozzeria Bianco Gelato abbinata alla capote color Avorio, tinta presente anche allʼinterno sui sedili Soft Touch. Progettato per mantenere immutata la capacità di carico del bagagliaio,

l’elegante soft-top si apre con un solo tocco in pochi secondi

cruscotto bianco

telecamera posteriore

. Cerchi in lega da 18 pollici e dettagli cromati e satinati su baffo anteriore, fendinebbia e calotte dei retrovisori esterni impreziosiscono la 500X Dolcevita. Molto elegante si presenta, allʼinterno, anche il, con dettagli cromati sul pomello del cambio e i tappeti specifici. Tra le dotazioni di serie ci sono la, lʼinfotainment Uconnect da 7 pollici completo di navigatore, radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto.

Fiat 500 “Dolcevita Special Edition”

Ovviamente la special è proposta soltanto per la

500 Cabrio

nuovi sedili avorio rivestiti in Pelle Frau

, anche in questo caso con colore di carrozzeria Bianco Gelato ma capote in tinta Beige. Le calotte dei retrovisori esterni sono cromate, mentre i cerchi in lega da 16 pollici sono impreziositi da finiture diamantate nere. Tocco di charme lo danno poi, nell’abitacolo, i, su cui risaltano inserti e logo 500 bianchi. La fascia della plancia è in legno, la cuffia del cambio in pelle e i tappetini con bordi bianchi sono specifici di questa versione. Di serie anche qui il sistema dʼinfotainment TFT da 7 pollici completo di navigatore.