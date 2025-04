Fiat, Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid sono pronte per il Business

La 600 Hybrid Business aggiunge i contenuti del Pack Comfort, studiati per offrire il massimo della praticità e del comfort di guida. Tra le dotazioni di serie più rilevanti c'è l’avviamento Keyless Go, il navigatore integrato, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio a 8 vie con telecamera, il caricabatterie wireless per smartphone e il bracciolo centrale con vano portaoggetti. Oltre a queste dotazioni, c'è anche il sistema audio con sei altoparlanti e la radio da 10” con navigatore integrato e doppia presa USB. Il Traffic Sign Information, il freno a mano elettronico e il Passive Entry con Keyless Go migliorano ulteriormente la sicurezza e la praticità di utilizzo. Come per la Grande Panda Hybrid Business, anche la 600 Hybrid Business può essere ulteriormente personalizzata con il Pack Style e può “vestire” tutte le livree disponibili per il modello 600.