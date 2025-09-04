Fiat Grande Panda: ecco il motore a benzina

In listino è disponibile in quattro allestimenti, Pop, Icon, La Prima e Business, per tutte le motorizzazioni. Pop è l’allestimento base e punta sulla praticità, offrendo di serie il climatizzatore manuale, il quadro strumenti digitale da 10", il supporto per smartphone e dotazioni di sicurezza che racchiudono sei airbag, Lane Keeping Assist, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza conducente e sensori di parcheggio posteriori).