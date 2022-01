Fiat allarga la gamma Tipo con le versioni Cross Station Wagon e (RED)

Il rosso infiamma la gamma Tipo 1 di 16 2 di 16 3 di 16 4 di 16 5 di 16 6 di 16 7 di 16 8 di 16 9 di 16 10 di 16 11 di 16 12 di 16 13 di 16 14 di 16 15 di 16 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Fiat Tipo (RED) è proposta sia per la carrozzeria classica 5 porte che la nuova Cross Station Wagon. I tratti sono comuni a quelli della gamma (RED), vale a dire il logo ad hoc sui montanti e la carrozzeria “Rosso Passione” con specchietti in tinta. Le impunture rosse spiccano anche allʼinterno sui sedili realizzati in “Seaqual Marine Plastic ”, un materiale naturale ottenuto dalle plastiche recuperate nei fondali marini e perciò completamente sostenibile. Un approccio concreto alla sostenibilità che Fiat incoraggia offrendo su tutti i modelli della famiglia (RED) il kit dʼigienizzazione dellʼabitacolo, con filtri che assorbono quasi totalmente i batteri e le polveri sottili.

Quanto alla nuova Tipo Cross Station Wagon, tra le sue doti emerge lʼampia capacità del bagagliaio: 550 litri con 5 passeggeri a bordo, vale a dire 110 litri in più della Tipo Cross 5 porte. In più rivela le eleganti finiture della griglia frontale, i dettagli cromo-satinati su maniglie esterne, minigonne laterali e le barre sul tetto (standard), mentre i cerchi in lega da 17 pollici sono diamantati nero opaco. I gruppi ottici anteriore e posteriore accolgono lʼilluminazione full LED. Per le motorizzazioni, scelta fra benzina e diesel.

La versatilità è un plus della gamma Tipo 2022. Prevede le due carrozzerie e ben 4 allestimenti ‒ Tipo, City Life, City Cross e Cross ‒ più lʼedizione (RED) che rafforza la partnership con lʼorganizzazione no profit che lotta contro lʼAids e le pandemie in genere. E inoltre questa versione Tipo (RED) è disponibile, oltre che nel colore “Rosso Passione”, anche nelle tinte Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema con specchietti rossi. Prezzi non ancora ufficializzati.

Nello speciale motori anche la gamma FIAT (RED)