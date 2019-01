Fiat allarga la famiglia S-Design ai modelli 500X e 500L

Lʼallestimento S-Design in casa Fiat lo conosciamo già per la sua esclusività. Sulla splendida 124 Spider , ad esempio, ma anche sulla gamma Tipo 5 porte e SW , dovʼè entrato di recente. Adesso questa versione di fascia alta si staglia allʼinterno delle due gamme di Fiat 500X e Fiat 500L e, dallo scorso fine settimana, sono visibili negli showroom Fiat.

Basate sullʼallestimento Cross, le nuove Fiat 500X e 500L S-Design si caratterizzano per le finiture Myron, brunite e nere, con i rivestimenti interni specifici e il volante in Tecno-pelle. Distintiva è anche la carrozzeria, come la tinta Verde Alpi opaco esclusiva della 500X S-Design. Spiccano inoltre i nuovi proiettori Full LED, che assicurano una luce più potente, maggiore visibilità e sicurezza, oltre ad avere maggiore efficienza. Sempre la 500X S-Design svela le barre sul tetto, i vetri posteriori oscurati, i cerchi in lega da 17 pollici, come anche sulla 500L S-Design. Questʼultima ha poi i paraurti specifici con skidplate e modanature laterali specifiche.