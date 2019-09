Fiat 500X Sport, esordio a Coverciano

Con il propulsore FireFly Turbo benzina di 1,3 litri da 150 CV e 270 Nm di coppia, Fiat 500X Sport si rivolge a una clientela più giovane e dinamica rispetto al consueto. Disponibili anche lʼaltro motore 120 CV benzina e i due Multijet diesel da 95 e 120 CV. Gli ingegneri hanno modificato il setting delle sospensioni e abbassato lʼassetto della 500X , montandovi anche pneumatici sportivi larghi 225 mm e diametro 19 pollici. Un setting che riduce il sottosterzo del 26%, così come il sovrasterzo del 17%, in condizioni limite, regalando così vere emozioni alla guida.

Il look sportivo si fa forte di dettagli quali le minigonne laterali e gli archi sui passaruota in tinta carrozzeria, il paraurti posteriore stile “diffusore” e il doppio scarico cromato , tutto di serie. Di serie anche i gruppi ottici Full LED , che assicurano una luce più potente rispetto agli alogeni (+160%) e al tempo stesso un consumo energetico ridotto. Il nuovo allestimento consentirà alla gamma 500X di rafforzarsi dopo aver raggiunto il traguardo delle 500 mila unità prodotte.

Per scoprire la nuova 500X Sport, le concessionarie Fiat organizzano tre porte aperte dedicati nei tre restanti weekend di settembre. I prezzi partono da 24.500 euro, ma con lʼofferta “Zero+Zero” di FCA Bank, la gamma 500X è proposta con rate mensili da 189 euro e Zero Anticipo e Zero Interessi, con la possibilità per chi volesse di attivare una rateazione della durata di 72 mesi.