Fiat 500X Hybrid (RED), ecologica che strizza lʼocchio allo stile

Fiat rafforza la sua gamma elettrificata e dopo 500 e Panda lancia le versioni mild hybrid di 500X e Tipo , dandoci anche una pennellata di rosso vivo. Abbiamo provato la Nuova 500X Hybrid (RED) Dolcevita , perché proprio la partnership con lʼorganizzazione no profit (RED) è il tratto di stile della gamma Fiat 2022. Un modello proposto sia in carrozzeria Hatchback 5 porte che Dolcevita con soft top.

Cuore del modello è il motore 4 cilindri turbo 1.5 FireFly da 130 CV, cui è abbinata unʼunità elettrica a 48 Volt da 15 kW di potenza (20 CV circa). Subito un dato: i consumi e le emissioni di CO2 si riducono dellʼ11% rispetto al 1.3 turbo non ibrido della 500X. Ma qui non si tratta soltanto di risparmiare (si sa, in città è relativo il dato sui consumi), bensì dʼinnovazione, tanto che sulla 500X Hybrid cʼè il cambio a doppia frizione e 7 rapporti, non il manuale a 6 marce, presente invece sullʼaltra 500X (RED) con motore 3 cilindri 1.0 da 120 CV. Un cambio comodo, in linea con il passaggio allʼauto elettrificata.

Esteticamente la nuova 500X presenta un frontale ridisegnato, dove campeggia al centro il logo “500” stilizzato come sulla Nuova 500 elettrica. Sul portellone invece spiccano la scritta “FIAT” in bella evidenza e il logo “Hybrid” formato da due foglie con gocce di rugiada di colore blu. Il plus dei modelli RED sta poi allʼinterno, nel filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione ad azione biocida che elimina il 99,9% dei batteri. Allo stesso trattamento biocida sono stati sottoposti il volante e i sedili. Infine ecco il Welcome Kit con dispenser personalizzato e la cover chiavi dedicata.

Su strada la nuova motorizzazione ibrida a 48 Volt si rivela spigliata, lʼextra boost è evidente nellʼutilizzo di tutti i giorni, con gli stop-and-go che diventano silenziosi ed efficienti e tengono a bada lʼintervento del motore termico. Ma in città merita la giusta riverenza il cambio DCT, che si fa trovare sempre pronto in scalata e nelle ripartenze in ripresa (240 Nm la coppia massima). È qui dentro che cʼè integrato l’e-motor da 48 Volt, che avvia sempre la nostra 500X Hybrid ed è in grado di viaggiare a regimi ridotti con il motore termico spento. È il primo sistema ibrido Fiat che scollega completamente il motore a benzina, tanto da poter restare inattivo fino al 47% del tempo (ciclo misto WLTP), addirittura del 62% nel ciclo urbano!

Al di là dellʼefficienza, è questo anche il motore più brillante della gamma 500X, da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi non li fa nessuno, perché l’e-motor eroga coppia in maniera istantanea e il cambio DCT mitiga l’effetto turbolag, garantendo prontezza di risposta alle richieste dellʼacceleratore. È anche in grado la vettura di sfruttare la sola alimentazione elettrica per la funzione di e-creeping, utile per spostarsi negli incolonnamenti senza premere l’acceleratore, e pure le manovre di parcheggio si possono fare in modalità 100% elettrica, sia in prima che in retromarcia (e-parking). Senza trascurare il recupero di energia in frenata e decelerazione.

Elevata infine la sicurezza garantita dagli ADAS. Sulla 500X debutta lʼAttention Assist (se si è stanchi, si accende la spia) e ci sono la Frenata automatica dʼemergenza, il sistema che riconosce i segnali stradali, l’Intelligent Speed Assist per impostare il limite di velocità, il Controllo di Corsia, la spia dellʼangolo cieco e persino l’accensione automatica degli abbaglianti quando il lato opposto della carreggiata è libero. I prezzi della 500X Hybrid (RED) sono di 31.100 euro la 5 porte e di 34.100 euro la Dolcevita con capote in tela.