Fiat 500X Cross Mirror, sale lʼasticella hi-tech

Rinnovata a settembre dello scorso anno, la 500X è stata la seconda auto più venduta dʼItalia nel 2018 (dietro la Panda), con 50 mila unità. Il design è stato particolarmente curato col restyling e questa nuova versione Cross Mirror accoglie i proiettori Full LED e vi aggiunge i cerchi in lega diamantati da 17 pollici, i dettagli satinati per le calotte dei retrovisori esterni e le maniglie delle portiere e del portellone. Esclusivo di questo modello è il colore di carrozzeria Blue Jeans opaco, con skid plate e barre al tetto a contrasto, ma la vettura è proposta anche con colori metallizzati. Gli interni si distinguono per i rivestimenti specifici con cuciture blu e per la fascia della plancia Blu Jeans opaco.