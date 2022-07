Ferrari SF90 Stradale by Novitec, la supercar siderale!

Le modifiche sono varie, nel sistema di scarico, nella leggerezza del corpo carrozzeria in carbonio, nei nuovi cerchi da 21 pollici, ma il powertrain ibrido resta immutato.

La SF90 Stradale monta un V8 4.0 biturbo benzina come motore termico e gli affianca ben tre motori elettrici

sullo 0-100 un valore incredibile di 2,4 secondi!

per consentire una trazione integrale a gestione elettronica. Novitec vi ha poi aggiunto un pacchetto “boost” per incrementare potenza e prestazioni della biposto del Cavallino, col risultato di spuntareE per passare da 0 a 200 km/h alla Ferrari SF90 Stradale by Novitec servono appena 6,3 secondi.

Siamo ai limiti della conoscenza ingegneristica! E considerando anche lʼelevata resa aerodinamica della supercar, con lo spoiler speciale montato da Novitec, ecco che

la velocità massima supera i 340 km orari

due moduli plug-and-play N-Tronic

, laddove sia mai possibile spingere una vettura a queste velocità. Lʼaziende tedesca ha montato sulla supercarper adattare il suo kit performance allʼelettronica del motore Ferrari, riprogrammando le mappe dʼiniezione.