Ferrari Roma Spider, apre la capote in tela per l'estate

Gli ultimi sforzi della Portofino M, giunta alla fine della sua carriera, hanno suggerito agli uomini in Rosso di tornare a una soluzione elegante e affascinante di spider con capote in tela, proprio con la Roma.

Ferrari Roma Spider, il design e la capote in tela È evidente che l'attenzione sia rivolta nella parte posteriore della vettura, dove la coda è stata concepita per nascondere la capote di tela quando si viaggia a cielo aperto. Il vano copri capote integra le due gobbe che riprendono gli ingombri dei poggiatesta posteriori, mentre sempre sul cofano è stato posizionato uno spoiler attivo di fibra di carbonio che può assumere tre inclinazioni diverse in base alle condizioni di guida. Il concetto aerodinamico di una spider va sempre curato con un'attenzione particolare, per cui per ottimizzare lo scorrimento dei flussi d'aria sulla carrozzeria, le linee della Roma Spider sono state leggermente affinate anche con accorgimenti mirati, tipo un'ala mobile posteriore che ha permesso di ottenere gli stessi valori di carico verticale della coupé, salvaguardando allo stesso tempo il confort a bordo con il tetto aperto. La capote a cinque strati con trama sartoriale può essere aperta e chiusa fino a 60 km/h nel tempo di 13,5 secondi. Raccolta nel vano posteriore occupa 220 mm e questo consente di garantire una capienza nel bagagliaio di 255 litri. In abitacolo tutto richiama alla Roma, ma il volante è diverso e ha un nuovo design dei comandi secondari.

Particolari studiati per la Spider Qualche riga sopra, abbiamo fatto cenno al nuovo wind deflector integrato nella zona posteriore e che si solleva fino a 170 km/h con un pulsante dedicato, con il compito di ridurre fino al 30% le turbolenze rispetto alle spider precedenti del Cavallino. Nei range di operatività, l’ala fino a 100 km/h resta chiusa (in posizione LD, Low Drag), sopra i 300 km/h si alza (MD, Medium Downforce) aumentando del 30% il carico con meno dell'1% di resistenza. Poi, se manualmente si imposta dal “manettino magico” una particolare impostazione di guida, o si arriva a dover fare una frenata impegnativa, la Roma Spider aiuta il guidatore passando autonomamente alla posizione HD (High Downforce), in cui sarà in grado di sviluppare 95 kg di carico a 250 km/h.