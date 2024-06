Ferrari e-building: quali auto nasceranno nel nuovo stabilimento?

Le facciate esterne e i principali spazi interni dell’e-building sono stati progettati da MCA – Mario Cucinella Architects, studio all’avanguardia per lo sviluppo di soluzioni sostenibili e la rigenerazione urbana, in sinergia con il team di Ferrari. Lo stabile ha una forma parallelepipeda ed è alto 25 metri ed è stato progettato per essere in armonia con il paesaggio e gli edifici circostanti. Per la facciata è stata realizzata in maniera sartoriale una “pelle” altamente efficiente mentre le vetrate opaline, intervallate da porzioni di vetro trasparente, smaterializzano la massa imponente dell’edificio e permettono di distribuire in maniera diffusa la luce naturale al suo interno (di notte invece ricorda una lanterna luminosa).