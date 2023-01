Ferrari brevetta il suono delle sue elettriche

Tutte le Ferrari avranno il loro sound – Proprio così, elettriche comprese, perché la componente sonora ha una grande importanza sulle auto, soprattutto se sono sportive, soprattutto se sono Ferrari. A Maranello, secondo quanto scoperto e riportato da Carbuzz, hanno depositato un brevetto relativo un sistema che dovrebbe dare ai veicoli a batteria una “vera” nota di scarico. I disegni del brevetto mostrano lo schema di un veicolo stradale dotato di un dispositivo di riproduzione per la realizzazione di un suono associabile a un motore elettrico.

Fonte Carbuzz

Come dovrebbe funzionare? – Basandosi sullo schema del disegno, sembra trattarsi di un dispositivo capace di riprodurre un suono. Sembra un altoparlante posizionato sull’asse posteriore e la sua funzione sarebbe quella di moltiplicare l'intensità del suono proveniente da uno specifico componente del motore elettrico. L’originalità del pensiero posto dietro questo dispositivo è nel cercare di associare il suono stesso a ciò che sta accadendo fisicamente nel gruppo ''motore-trasmissione'', emettendo in modo sintonizzato suoni differenti, in base alla velocità di rotazione del motore.