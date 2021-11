Ferrari BR20, coupé one-off con motore V12 e trazione 4x4

Ammiratela bene in queste poche foto, perché non la incontrerete per strada e nemmeno potreste trovarla in un concessionario. La Ferrari BR20 è una meravigliosa one-off , una di quelle auto che vengono confezionate su misura per un cliente speciale, che chiede qualcosa di speciale e partecipa per oltre un anno al progetto, accanto ai designer del Centro Stile del Cavallino diretti da Flavio Manzoni . Chi sia questo cliente? Beh, non è dato sapere…

La Ferrari BR20 nasce sulla base della GTC4Lusso, ma le sono state tolte le sedute posteriori, così da diventare una coupé a due posti. Stilisticamente la silhouette rimanda alle magnifiche coupé del Cavallino degli anni 50 e 60, come la 410 SA e la 500 Superfast. Rispetto alla GTC4Lusso, la BR20 è stata allungata di 7 centimetri ed esprime così una linea più dinamica, dall’accentuato effetto fastback. Il paraurti posteriore mostra muscoli e aggressività ed è ben coadiuvato dai doppi fanali posteriori, che dialogano visivamente con i doppi terminali di scarico, ribassati e incastonati in un diffusore aerodinamico dotato di flap attivi al sottoscocca. Unici, come unica è la BR20, sono i cerchi da 20 pollici con finiture diamantate.

Quel che cambia radicalmente è il volume interno dellʼabitacolo, chiaramente più ampio. Ciò ha permesso di realizzare un design degli interni molto armonico, simile a quello di una coppia di archi che lo percorre dal montante fino allo spoiler posteriore. In accordo con il cliente, i rivestimenti interni prevedono due tonalità di marrone per i pellami (Heritage Testa di Moro), mischiati a elementi in fibra di carbonio. Per alleggerire visivamente l’abitacolo, la colorazione nera del tetto collega il parabrezza al lunotto, sollevato questʼultimo rispetto alla superficie del portellone posteriore, quasi ad accompagnare il flusso dell’aria.

Il motore è il 12 cilindri aspirato della GTC4 Lusso, forte di 690 CV e 700 Nm di coppia massima. Il V12 sviluppa prestazioni entusiasmanti: velocità massima di 335 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo! La grande novità tecnica della supercar sta però nel sistema a quattro ruote sterzanti, che sʼintegra con la trazione integrale. Significa che alle basse velocità le ruote posteriori sterzano in curva in senso opposto alle ruote anteriori, per una miglior stabilità e una trazione ottimizzata. Tutto ridefinito nel programma Progetti Speciali che ha dato vita alla Ferrari BR20, e dal quale nascono vetture semplicemente uniche.