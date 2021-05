Ferrari 812 Superfast Competizione e Competizione A

Le nuove stelle della galassia Ferrari montano il motore 12 cilindri aspirato più potente che ci sia. Ha una cilindrata di 6.500 centimetri cubici e sviluppa la potenza massima di 830 CV, per una coppia massima di quasi 700 Nm a 7.000 giri al minuto. Brucianti le accelerazioni: da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 in 7,5 secondi! Esclusivamente uso pista il dato sulla velocità: 340 orari e lʼimpressione di poter osare anche oltre.

Gli ingegneri di Maranello hanno adottato tante soluzioni innovative sulle nuove 812 Superfast Competizione e Competizione A, prima fra tutte il sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti, che permette di aumentare lʼagilità e la precisione in ingresso curva. Ma rafforzato si presenta anche il sistema di controlli dinamici Side Slip Control, che migliora lʼefficienza aerodinamica. Infine, grazie allʼuso di materiali leggeri come la fibra di carbonio, la 812 non è soltanto Superfast ma anche “super light” e anche questo esalta il discorso prestazionale.

Lʼaspetto più interessante per chi avrà la fortuna di mettersi al volante di questi due gioiellini è che sono sì ideali per la guida in pista, ma hanno anche lʼomologazione per la strada. Ferrari produrrà la 812 Competizione in 999 esemplari, ognuno costa 499.000 euro, la versione Targa in 599 pezzi e 578.000 euro.

Due configurazioni coupé e spider Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nello speciale motori anche la Ferrari 812 Superfast Competizione