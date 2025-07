Ferrari Amalfi: la nuova Gran Turismo con il V8

Le linee che danno vita alla carrozzeria della Amalfi sono raccontate da un linguaggio dinamico-minimalista: sono linee pulite che insieme a volumi geometrici sostituiscono griglie eccessive, con un frontale “shark‑nose” e fari LED integrati in tagli tecnici. La carrozzeria in alluminio adotta un'ala posteriore attiva a tre livelli (Low Drag, Medium Downforce, High Downforce) in grado di generare fino a 110 kg di deportanza a 250 km/h mentre i cerchi da 20″ e le calzature Bridgestone Potenza Sport o Pirelli P ZERO enfatizzano l’equilibrio tra estetica e funzionalità. In conclusione, le proporzioni sono rimaste invariate rispetto al modello precedente (così come le dimensioni, con una lunghezza di 466 cm), con il Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni che ha lavorato molto su tanti piccoli dettagli.