Fantic Issimo City: iniziata la produzione del nuovo scooter elettrico

Il momento è stato celebrato in Motori Minarelli, storico stabilimento che si trova a Bologna: il nuovo scooter Issimo City è un mezzo 100% elettrico e Made in Italy.

Dopo averlo visto in anteprima mondiale a EICMA 2022, lo scorso novembre, nel Plant 2 di Motori Minarelli è stato festeggiato l’inizio della produzione del primo scooter elettrico di Fantic Motor.

Dove nasce Nel Plant 2 sono state allestite due nuove linee di produzione dedicate alla green mobility. La linea destinata alla produzione di Issimo City prevede 18 postazioni di lavoro e 2 presse, presto ampliate con marcatura automatica. Tutte le postazioni di lavoro presentano conduzione guidata della sequenza delle attività da svolgere. La linea è collegata al gestionale aziendale per garantire l’avanzamento degli ordini di produzione.

Alla fine del ciclo produttivo avviene la mappatura completa del veicolo, mappato il motore, l’inverter, il cruscotto e la batteria. Con una capacità produttiva di 100 veicoli al giorno, Fantic ha come obiettivo quello di raggiungere una produzione di circa 20.000 veicoli elettrici.

Ufficio Stampa Fantic

Le caratteristiche Issimo City affianca nella gamma Urban Mobility di Fantic altri modelli, come Issimo 45, Issimo 25 e anche il monopattino TX. Si tratta di una famiglia di veicoli che coprono ogni esigenza di mobilità: dalla cosiddetta “last mile mobility” fino al commuting extraurbano.

Issimo City vanta un design innovativo, che piace ai giovani ed è caratterizzato da un telaio a traliccio in alluminio e dalle due grandi ruote da 16’’, un diametro generoso pensato per offrire una sicurezza maggiore quando ci si trova costretti a superare alcuni ostacoli cittadini come rotaie e dissesti stradali.

Ufficio Stampa Fantic

Fantic Issimo City sarà disponibile nella versione L1 e successivamente anche in L3 ed è dotato di batteria standard da 2,2Kwh che può essere integrata con un’altra per raggiungere la potenza di 4,4 kWh. L’autonomia totale dichiarata è di 72 km secondo ciclo WMTC, che salgono ad oltre 140 km in caso di doppia batteria. Inizialmente le colorazioni disponibili sono quattro: Neon Green, Fantic Red, Night Blue e Matt Grey, mentre il prezzo di vendita della versione L1 è di 3.990 euro.