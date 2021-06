Fantic Caballero 125 e 500 Model Year 2021

Lunga vita al Caballero ! La moto icona di Fantic Motor non sente il peso degli anni e resta, dopo quasi mezzo secolo, il modello portabandiera dellʼazienda di Barzago. Anche perché, alla fine dello scorso anno, Fantic ha rilevato da Yamaha il 100% di Motori Minarelli e sta adesso utilizzando i nuovi propulsori Euro 5 di questa per le versioni Caballero 125 e Caballero 500 .

Caballero 125 monta il motore 4 tempi a iniezione elettronica, con sistema a fasatura variabile delle valvole e frizione antisaltellamento. La combustione è stata resa più efficiente dalla nuova testa e, di conseguenza, la moto sviluppa maggiore potenza ma consuma di meno e lo fa a tutti i regimi. Tra le novità, anche il sistema di raffreddamento e lo scarico con protezione in fibra di carbonio. LʼABS è presente ma disattivabile. Tre le versioni disponibili per il nuovo Caballero 125 dedicato ai 16enni: Scrambler, Flat Track e Deluxe, per prezzi che partono da 5.190 euro.

Esce invece di scena la versione 250 di cilindrata. Il top di gamma resta Caballero 500, che monta il monocilindrico di 450 cc 4 tempi Minarelli, dotato di nuova centralina, nuovo scarico e sistema di raffreddamento. Il cambio gode inoltre di una nuova spaziatura dei rapporti, ottimizzata per garantire una moto ancor più pronta in ogni situazione, mentre la ciclistica è stata confermata in toto. Ben cinque le versioni disponibili: Scrambler, Flat Track, Rally, Deluxe e Anniversary, e prezzi da 6.990 euro. Il tutto in attesa di vedere la variante elettrica di Caballero, annunciata qualche anno fa in unʼedizione di Eicma.

