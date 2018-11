Fantic, rivoluzione Caballero: diventa elettrico

Il Caballero è la storia stessa di Fantic Motor , lʼevergreen per eccellenza dellʼazienda veneta, che non smette dʼinnovare il suo modello. Se la gamma 500 è la più apprezzata, oggi anche in versione Rally, le novità della prima parte del 2018 sono state le nuove versioni 125 e 250 . Ma lʼanno si chiude con una novità epocale: E-Cab, il primo Caballero Elettrico , esposto alla 76° edizione di Eicma .

In un salone come quello di questʼanno, dove tanto spazio è riservato alle “nuove” forme di mobilità su due ruote, cʼè anche Fantic Issimo, bike a pedalata assistita con ruote da 20 pollici e leggerissima (pesa meno di 30 kg). Un mezzo perfetto per la città, vista lʼabbondante autonomia di marcia di 120 km e lʼinterconnessione con gli smartphone di ultima generazione. Di Issimo sono state preparate due versioni: Fun e Bmx. Per finire, lʼazienda trevigiana ha aggiornato la gamma Enduro/Motard 2019, con vari allestimenti Performance e Casa dei modelli 50, 125 e 250.