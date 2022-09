Fantasia Honda fra le special di Motocicli Audaci e la nuova NC750X

Oltre 8.000 visitatori unici hanno espresso il loro voto sul sito www.hondacustoms.com per scegliere tra le 10 Rebel customizzate, che sono poi state esposte al pubblico a luglio al Wheels and Waves di Biarritz.

Motocicli Audaci di Cagliari ha preso ispirazione dalle Sand Racers degli anni 30 per personalizzare la Honda CMX500

, inserendo le ruote a raggi da 19 pollici e ridisegnando l’impianto di scarico in acciaio con terminale SC-Project. La verniciatura in blu con tema a foglia dorata impreziosisce il serbatoio e il codino, con i nuovi risers del manubrio e la nuova sella in pelle a completare il look.

Alle spalle della

Maanboard

la britannica “5Four Honda Rebel Street” e la portoghese “Lucy” a completare il podio. Per scoprire le personalizzazioni su base Rebel dellʼHonda Customs Competition 2022, che ammetteva anche la CMX1100 accanto alla CMX500, il sito è www.hondacustoms.com

Honda NC750X 2023

E passiamo alle novità di prodotto che la Casa dellʼala lancerà per la prossima annata. Si va dagli scooter alle moto da oltre un litro di cilindrata, ci sarà il ritorno della Hornet e sarà rinnovata la

NC750X

controllo di trazione HSTC

cambio a doppia frizione DCT

tre nuove colorazioni

. La naked media di Honda fu lanciata 10 anni fa e da allora è sempre stata un punto di riferimento per i centauri europei. Nel 2018 adottò ile due anni fa il, che oggi è preferito da più della metà dei clienti Honda. Con il prossimo modello 2023 entrano in scena: Mat Jeans Blue Metallic, Pearl Deep Mud Gray e Candy Chromosphere Red, accanto al confermato Mat Ballistic Black Metallic.

Tra le soluzioni intelligenti di Honda NC750X spicca il

vano portacasco anteriore

i fari full-LED e la strumentazione LCD multifunzione

nuova NC750X è proposta nelle tre versioni base, Travel e Urban

(dove di norma cʼè il serbatoio per la benzina),. Il motore è sempre il bicilindrico parallelo di 750 cc da 58,6 CV Euro 5, ma cʼè anche in versione depotenziata per i possessori di patente A2. Di serie è lʼacceleratore Throttle By Wire con 4 Riding Mode e controllo di trazione HSTC multilivello. Sulla versione con cambio manuale è stata introdotta la frizione anti-saltellamento. Alleggerita di 6 kg rispetto a prima,. Prezzi non ancora definiti, ma attorno ai 9.000 euro e per il DCT serviranno 1.000 euro in più.