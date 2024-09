Fabrizio Longo, Direttore di Audi Italia, ha perso la vita in montagna

Aveva una passione incredibile per la montagna, che per lui rappresentava uno stile di vita, applicabile ovunque e con chiunque. Anche se non lo conoscevi bene, Fabrizio era una persona che ti appassionava, perchè diretta, schietta, entusiasta. Era sempre disponibile, pronto a rispondere a ogni messaggio, telefonata o richiesta. Proprio come ha detto Gabriele Chiave, designer e amico di Longo, "era una persona capace di ispirare chiunque lo incontrasse. Fabrizio non era solo un grande manager, ma anche un amico sincero, sempre pronto ad ascoltare e a offrire il suo sostegno". La nota di cordoglio espressa da Audi Italia in ricordo di Longo, lo descrive inoltre come "un leader visionario, un amante della natura e un appassionato sostenitore dello sport".