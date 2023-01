Eysing PF40: è disegnato da Pininfarina

Ufficio stampa Eysing

Eysing PF40, come è fatto - La sua architettura tecnica deriva dal Pioneer, l’altro modello di casa Eysing, ma la sua proposta si articola in due versioni: nella variante da 2 kW in grado di raggiungere i 25,5 km/h di velocità massima e in quella da 4 kW in grado di toccare i 45 km/h. Per migliorare la stabilità, alla PF40 hanno regalato un baricentro basso ed enormi ruote da 26″ in alluminio. Ha un pacchetto batteria agli ioni di litio che offre fino a 100 km di autonomia con una singola carica, che varia da 4 ore con il caricatore rapido o fino alle 8 ore con il caricatore standard. PF40 è longilineo e anche molto leggero, infatti la Casa dichiara un peso di 60 kg e una capacità di carico che arriva fino a 175 kg incluso il pilota. I freni sono a tamburo e l’illuminazione è Full-LED.

Ufficio stampa Eysing

Eysing PF40, dotazione e prezzo - In un veicolo così longilineo ed essenziale ricavare dello spazio è difficile, eppure PF40 offre un piccolo vano portaoggetti con porta USB per il cellulare mentre il piccolo cruscotto in stile rétro è stato incastonato nel faro alogeno anteriore. La dotazione tecnologica è all’altezza della fascia di mercato in cui si inserirà PF40: è curiosa l’app Eysing Connect che, tra le tante funzioni, fornisce sempre la posizione dello scooter in tempo reale. Le prime consegne dell’Eysing PF40 potrebbero verificarsi entro la fine anno, dopo tutto l’Azienda olandese produce poche unità e per lo più con “fare artigianale”. È comunque già possibile prenotare PF40 dal sito ufficiale dell’Azienda e il costo di acquisto da affrontare è di 13.870 euro.