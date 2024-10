EX90 e XC90: il futuro dell'elettrico secondo Volvo

I risultati di vendita di Volvo in Italia sono in costante crescita, grazie a una gamma di modelli sempre più completa e all'impegno del marchio nel promuovere la mobilità sostenibile. In particolare, le vendite di veicoli elettrici sono in forte aumento sia in Europa sia nel nostro paese, a dimostrazione di come il pubblico italiano stia apprezzando sempre di più i vantaggi offerti da queste tecnologie. In Italia le immatricolazioni di vetture elettriche Volvo nel periodo gennaio-agosto 2024 sono state 2.512 (+416 % vs 2023) con una penetrazione di mercato pari a 17,3% (la media italiana è 3,8%) e la Volvo EX30 è stata la vettura elettrica più venduta nel nostro paese dopo Tesla. Analizzando il mercato complessivo e includendo tutte le varianti di alimentazione, Volvo Italia ha segnato +12,1% rispetto all'anno scorso nel periodo gennaio-agosto 2024.