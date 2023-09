Evo7 è il nuovo SUV del Gruppo DR

La Evo7 si posiziona in alto, sopra la Evo3, la Evo4 e la Evo5. Ha dimensioni importanti: è lunga 4.79 metri, larga 1,87 metri e alta 1,75 metri. Il passo di 2,81 metri giustifica tutto lo spazio interno e l'ingombro della vettura. Rispetto alle sorelle più piccole, la Evo7 mostra uno stile più raffinato, per certi sensi più maturo. Nel frontale si riconosce la mascherina esagonale attraversata da listelli neri verticali, mentre i fari sono di forma molto sottile e orizzontale. Il tetto corre dritto verso il posteriore senza scendere troppo, esigenza stilistica del SUV che deve ospitare fino a sette passeggeri, dietro invece si lasciano notare i gruppi ottici riuniti da una fascia luminosa disegnata senza interruzioni.

Scopriamo l'abitacolo

Gli interni della Evo7 si possono configurare per ospitare sia sei che sette passeggeri. Vi starete chiedendo cosa cambia: molto semplice...se si opta per la sei posti, allora si avranno sei poltrone singole, se si sceglie la sette posti, allora si avrà una terza fila con un divano abbattibile. Per quanto riguarda la capienza del bagagliaio, Evo ha rilasciato le seguenti misure: 230 litri, 1.050 litri e 1.900 litri (calcolati fino al tetto), a seconda della posizione dei vari sedili. Davanti al guidatore c'è un display da 10" che funge da quadro strumenti, invece quello che integra l'infotainment (compatibile con Android Auto e Apple CarPlay) misura 12,3". A parte, sulla plancia sono raccolti i comandi a sfioramento della climatizzazione, mentre il selettore del cambio automatico è stato posizionato sul tunnel centrale, insieme al comando del freno di stazionamento elettrico e al tasto di avviamento del motore.