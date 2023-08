Esportazione automobili: la Cina diventa leader mondiale

La notizia Il Giappone perde il primato in favore della Cina, restando comunque il produttore che fa più vendite al mondo, ma il campione che ne esporta di più è divenuto il Paese della Grande Muraglia. Così, nel periodo in cui l’automobile vive di rivoluzioni, anche le classifiche si stravolgono. A rivelare la notizia è stato uno studio condotto da alcuni analisti di Automotive News Europe, che hanno approfondito gli ultimi dati emersi da documenti ufficiali della China Association of Automobile Manufacturers, l’associazione che riunisce tutti i produttori di auto cinesi. Nei due paragrafi che seguono riportiamo i numeri che hanno sancito il sorpasso storico e cerchiamo di dare una spiegazione al fenomeno.

Ufficio stampa Geely

I numeri del primato Così, mentre la Japan Automobile Manufacturers Association (l’associazione che riunisce tutti i costruttori di automobili giapponesi) ufficializzava i numeri delle esportazioni globali riferite al primo semestre del 2023 e ripresi per primi proprio dalla testata specializzata Automotive News Europe, festeggiando un buon +17%, circa 2,02 milioni di unità, la China Association of Automobile Manufacturers rimbalzava forte con un aumento del 77% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, toccando quota 2,34 milioni di unità spedite all’estero. Non è tutto, perché non bisogna considerare solo il numero delle unità esportate, ma anche il guadagno che da queste è stato generato. Anche qui la Cina svetta, grazie a un aumento del 110% del valore monetario delle esportazioni di veicoli, che nei primi sei mesi del 2023 è valso 46,4 miliardi di dollari.

Ufficio stampa BYD