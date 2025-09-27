EMC 212: che auto è?

In Italia arriva un nuovo fuoristrada cinese, che promette prestazioni di riguardo soprattutto in off road. Scopriamolo in tutte le caratteristiche.
L'abbiamo incontrata in Germania all'IAA di Monaco ma in quel caso il suo nome era BAW 212. Cosa è cambiato allora? In Italia debutta con il marchio EMC: si tratta di un fuoristrada vero e proprio che arriva da noi con il solo motore a benzina.
Partiamo dalle dimensioni: la EMC 212 misura 4.705 mm di lunghezza, 1.895 mm di larghezza e 1.936 mm di altezza, con un passo di 2.860 mm, ma per la sua natura diventano ancora più importanti i dati che parlano della sua altezza minima da terra (235 mm), degli angoli di attacco e uscita (40° / 36°) e di dosso (23,6°). Stile e portamento sono quindi da fuoristrada vero, che non si ferma neppure davanti a un guado profondo 850 mm. Il design è per lo più squadrato, attento a mantenere un'impostazione da off-road classico e old style. Poco di stravagante da raccontatore, perfino il frontale (elemento che di solito esprime molta dell'originalità di una vettura) propone un normale design squadrato e con fari circolari, mentre al posteriore si nota la ruota di scorta a vista posizionata sul portellone come su molti fuoristrada classici.
Stessa linea conduttrice per quanto riguarda l'abitacolo, anche questo pensato per godere in pieno della tecnologia di bordo e del comfort durante la marcia. Il cruscotto è composto da due display da 12,3" e 10,25" con infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. I sedili sono ampi e beneficiano delle funzioni di riscaldamento e massaggio nelle versioni top di gamma, mentre di serie c’è anche il climatizzatore automatico bizona, le telecamere a 360°, le porte USB anteriori e posteriori. Buono lo spazio per le gambe e la testa dei passeggeri, mentre per i bagagli c'è un volume di carico pari a 359 litri che salgono fino a 1.200 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.
Nessuna indecisione al momento dell'eventuale scelta della motorizzazione poiché la EMC 212 verrà inserita in Italia soltanto con il propulsore turbo benzina da 217 CV e 410 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. C'è, chiaramente, anche la trazione integrale che fa richiamo a un sistema inseribile con marce ridotte, ottimo per spingere il fuoristrada cinese sia su strada che in off road sempre in sicurezza. Capitolo consumi: il brand cinese ha dichiarato una media Wltp di 12,2 l/100 km e 276 g/km di CO2.
Nuova EMC 212 va in listino con due allestimenti: Adventurer e Officer. Qui vi descriviamo cosa assicura la dotazione di serie: climatizzatore bi-zona, sedili elettrici, Cruise Control Adattivo (ACC), riscaldamento e massaggio sedile guida, avviso uscita corsia (LDW), riconoscimento segnali, pedane laterali, specchi ripiegabili/riscaldabili, fari LED adattivi, tetto panoramico e luce ambientale. I prezzi della Adventurer partono da 39.900 euro e arrivano a circa 43.500 euro della versione Officier. EMC offre la garanzia di 5 anni o 100.000 km.
(di Francesco Parente)
