EMC 212: che auto è?

Stessa linea conduttrice per quanto riguarda l'abitacolo, anche questo pensato per godere in pieno della tecnologia di bordo e del comfort durante la marcia. Il cruscotto è composto da due display da 12,3" e 10,25" con infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. I sedili sono ampi e beneficiano delle funzioni di riscaldamento e massaggio nelle versioni top di gamma, mentre di serie c’è anche il climatizzatore automatico bizona, le telecamere a 360°, le porte USB anteriori e posteriori. Buono lo spazio per le gambe e la testa dei passeggeri, mentre per i bagagli c'è un volume di carico pari a 359 litri che salgono fino a 1.200 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.