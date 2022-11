Eicma Effect, il Salone del ciclo e motociclo torna ai fasti del pre-Covid

Unʼedizione con numeri pre-pandemia questa del 2022, da cui ci si aspetta un elevato numero di visitatori fino a domenica 13 novembre. I quali avranno tante sorprese dal punto di vista tecnico e tecnologico, perché il covid ha cambiato le abitudini di mobilità e ha accelerato tendenze in atto. Nei 6 padiglioni del quartiere fieristico milanese si fa breccia il comparto dei mezzi elettrici, anche perché questʼanno le vendite in Italia di ebike ed escooter sono cresciute del 56%, e ciò conferma lʼimportanza di Eicma come vetrina per farsi conoscere.

“Rispetto a tutti gli altri mondi dellʼautomotive, che non stanno andando così bene, il nostro cresce ‒ ha affermato il presidente di Eicma Pietro Meda ‒. Quindi un premio a chi in questi due anni ha investito in maniera lungimirante: anche durante il Covid lʼindustria delle due ruote ha venduto bene e si è sviluppata. Quindi per noi è una grande soddisfazione essere la vetrina di un mondo così bello”. Ma Eicma è anche spettacolo, con lʼarea esterna MotoLive che sarà ancora una volta molto gettonata per gli show che offre ai visitatori, con intrattenimento, live show, gare e acrobazie nellʼarena offroad. Gli spazi esterni accoglieranno anche aree di prova dedicate alle moto e alle eBike.

Tante le presenze, soltanto a restare in ambito nazionale ecco il Gruppo Piaggio presentare a Eicma 2022 queste novità: Piaggio 1 MY23, Vespa GTS e GTV e due edizioni per i modelli Primavera e 946 10° Anniversario; Aprilia RS 660 Extrema e Aprilia ELECTRICa Project; le special edition Moto Guzzi V9 Bobber e V7 Stone, oltre alla già nota V100 Mandello. Lo storico marchio bolognese Malaguti espone le novità Drakon 125 e il nuovo Madison 125, mentre Lambretta celebra il suo 75° anniversario con lʼinedito X125 che arriverà la prossima primavera e andrà ad affiancare lʼX300. Infine Ducati, tra le italiane, con la nuova generazione di Scrambler che si aggiunge alle novità 2023 delle gamme Multistrada, Diavel V4, Panigale e Streetfighter.