Ecooter E5, grande display da 7 pollici per lo scooter a zero emissioni

Look moderno, concept ultra confortevole, forte impronta digitale e hi-tech. Ecooter E5 eleva la mobilità urbana ecosostenibile grazie allʼefficienza delle due batterie estraibili (ognuna 15 chili) da 45Ah, che possono essere ricaricate anche a casa o in ufficio. Alimentano un motore elettrico brushless da 8.0 kW, che può essere gestito in base a 4 mappature: Eco limita il consumo di energia e la velocità a 30 km/h; City porta la velocità massima a 50 orari; Power la fa salire a 70 km/h; infine la nuova modalità Sport che sfrutta tutta la potenza di 8.0 kW e 260 Nm di coppia massima, raggiungendo la velocità di 103 km/h, inusuale per uno scooter elettrico. Lʼaccelerazione è immediata e corposa.

Scooter compatto, racchiuso in 1940 mm di lunghezza e 760 mm di larghezza, Ecooter E5 mette subito in bella vista il grande display LCD da 7 pollici a colori e con diversi layout grafici. Uno schermo che offre tutte le informazioni utili con un menù navigabile tramite una grande manopola in stile auto premium, per una connettività compatibile sia con iOS che Android. Interessante è la possibilità di verificare la carica residua delle batterie sia dal display che direttamente sulle batterie collocate nel vano sottosella. Batterie che garantiscono unʼautonomia di 150 chilometri con una singola ricarica. Dotato di ruote da 14 pollici anteriore e 13 posteriore, e con freni a disco coadiuvati dai sistemi di frenata ABS e combinata CBS, E5 arriverà a febbraio 2023 con prezzi da 8.100 euro.

Ecooter E3 ‒ Italy2Volt ha svelato in anteprima alla 79° edizione di Eicma anche il prototipo Ecooter E3, evoluzione naturale del predecessore E2, che arriverà nel corso del 2023. Anche qui ci sono due batterie da 34 Ah, per un motore elettrico da 7 kW di potenza massima, che consentono allo scooter green di toccare i 95 km/h di velocità.

Gamma WoW! ‒ Il modello sportivo WOW 778s è il primo ad arrivare sul mercato italiano, il prossimo mese di aprile. Ha batterie nuove, dalla capacità delle celle di 60 Ah, ma saranno fisse e non estraibili, assicurando al motore da 8 kW un’autonomia fino a 110 chilometri. La velocità massima raggiungerà i 100 km/h e i prezzi sono compresi tra i 7.300 e 7.600 Euro. In primavera arriveranno anche i modelli WOW 774 e WOW 775, con ricarica a colonnina sia con spina Tipo 3A, sia da normale presa domestica schuko tramite adattatore. Il cavo “Scame”, posto sotto la sella, e di circa 3 metri. Forbice di prezzi indicativa tra 4.920 e 5.760 Euro.