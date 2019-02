Ecco la DS 3 Crossback, nuova idea glamour

Il lancio in Italia della DS 3 Crossback si accompagna a una versione speciale La Premiere particolarmente chic e ricca di contenuti. Il giovane crossover francese si presenta con unʼarticolata gamma di motori termici ‒ tre benzina e due diesel ‒ e la promessa per fine 2019 di una variante al 100% elettrica.

La DS 3 Crossback La Premiere è proposta nelle tinte di carrozzeria Nero Perla, Bianco Perla, Grigio Artense e Grigio Platinum, con il tetto in tonalità Rosso Diamante a contrasto. I cerchi sono in lega da 18 pollici Monza, dal design cesellato. Segni distintivi si ritrovano anche allʼinterno, con la selleria interamente rivestita in pelle Nappa color rosso rubino, esclusiva di questa versione. Anche il volante è rivestito in pelle pieno fiore, mentre il resto dellʼabitacolo è impreziosito dai dettagli sempre nel colore rosso rubino.