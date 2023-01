Ecco il primo dettaglio della nuova supercar Alfa Romeo

Il 2023 si fa interessante per il Marchio italiano, anche perché la Tonale prende quota sul nostro mercato, mentre Giulia e Stelvio restano apprezzatissime non solo dagli Alfisti. Torniamo alla super sportiva: se il suo nome ancora è sconosciuto, forse iniziamo a scoprirne qualche dettaglio; infatti (come potete curiosare qui sotto) un teaser pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram della Casa anticipa il design di un faro posteriore.

Alfa Romeo e il reel molto furbo

L’augurio di Alfa Romeo è quello di far vedere l’entusiasmo con il quale affronterà le sfide del nuovo anno, ma i social sono una grandissima opportunità di comunicare anche qualcosa di più segreto, atteso, desiderato e così alla fine del reel un passaggio molto rapido di un’immagine di chiusura mostra il design di un faro posteriore di un modello che ad oggi non è ancora mai stato svelato. Però, riflettendo attentamente, questo fanale posteriore ricorda quanto già visto sulle bellissime Alfa Romeo 4C e 8C, seppur con un taglio centrale leggermente differente: due sportivissime…sarà un caso?

Cosa sappiamo della supercar Alfa Romeo?

La curiosità degli appassionati che attendono da tanto tempo una sportiva degna di Alfa Romeo è in fermento, anche perché non si hanno ancora notizie ufficiali in merito. Quello che si sa, che si dice, che si mormora e che ci è stato raccontato, è che per quanto riguarda il suo nome probabilmente raccoglierà l’eredità della 33 Stradale, forse con una produzione in un numero limitatissimo di esemplari (33, immaginiamo…). Chiaramente, seguendo la nuova strategia di Stellantis secondo cui le sinergie interne al Gruppo sono alla base del successo, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale utilizzerà come piattaforma la stessa della Maserati MC20, ma si ricade nel mistero quando si pensa ai motori. Si ipotizza l’utilizzo di una versione potenziata del 2.9 litri V6 che sulla Giulia GTA eroga 540 CV, ma alcune indiscrezioni raccontano anche di una produzione limitata di esemplari con una powertrain completamente elettrica (non è impensabile come ipotesi se la piattaforma utilizzata è quella della MC20). Infine, passando dal campo delle ipotesi a quello delle certezze e considerate le parole del Ceo di Alfa Romeo, a breve tornerà su strada una spider elettrica legata alla mitica Duetto.