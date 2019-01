Ecco Audi SQ2, il Suv giovane e sportivo

Progetto giovane e moderno, ma con motori convenzionali e non elettrici come quelli della e-tron oggi impegnata in vari tour promozionali. Audi SQ2 monta infatti un motore 2.0 TFSI turbo benzina a iniezione diretta. Una cilindrata piccola, ma molto efficiente e al tempo stesso esuberante, poiché adotta il doppio sistema di fasatura variabile, in aspirazione e scarico. Il risultato sta nelle prestazioni altissime abbinate a un consumo medio di soli 7 litri per 100 km nel ciclo misto. Considerando poi lʼinnovativo filtro antiparticolato per motori a benzina, il Suv sportivo Audi riesce a stare sotto i 160 g/km di emissioni CO2, quindi è esente dallʼecotassa che, proprio a marzo, entrerà in vigore in Italia. Il cambio è automatico S tronic a 7 rapporti.