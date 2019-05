Passaggio allʼelettrico 9 maggio 2019 08:05 E-Tense, la nuova firma DS per la gamma elettrica Primi modelli DS 3 e DS 7 Crossback

Entro il 2025 la gamma DS sarà interamente composta da autovetture elettriche o elettrificate. Già da questʼanno, però, per ogni modello in gamma ci saranno versioni a trazione elettrica, caratterizzate dal sub-brand E-Tense. I primi modelli elettrificati sono DS 3 Crossback e DS 7 Crossback. “Crediamo che l’elettrificazione sia qui per restare”, spiegò il vice-presidente DS Arnaud Ribault a Roma, nel corso della tappa italiana di Formula E.

Le ragioni del boom elettrico sono note, a dispetto dei tanti critici che ancora non si rassegnano alla fine dei motori a combustione termica nel lungo periodo. Primo: le auto elettriche fanno un uso più efficiente e razionale dellʼenergia. Certo anche per produrre energia elettrica sʼinquina, ma almeno esistono forme collaudate di produzione da fonti rinnovabili, che invece per i combustibili fossili non ci sono. Secondo: le grandi aree metropolitano stanno andando verso una stagione di forti limitazioni al traffico dei veicoli non elettrici, e i costruttori non possono certo stare a guardare.

Il primo modello elettrificato del brand è il nuovo DS 3 Crossback E-Tense, già ordinabile in Italia. La batteria da 50 kwh promette unʼautonomia di marcia di 320 km a emissioni zero e ha bisogno, inoltre, di soli 30 minuti per ricaricarsi all’80% della sua capacità. La DS 3 Crossback elettrica si stende su una gamma identica a quella termica, per prezzi che vanno da 39.600 a 44.300 euro. Ma il punto forte resta lʼofferta a canone fisso tutto compreso, che include la copertura sulle batterie soggette a usura.