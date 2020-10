…E dallʼibrido allʼelettrico Renault dà la scossa

Il know-how elettrico di Renault arriva da lontano, almeno dal 2011 ed è quindi pronto a festeggiare il primo decennale. Oggi in Europa ci sono 300.000 veicoli elettrici Renault in circolazione, e anche se in ritardo, il mercato elettrico italiano sta dando segnali di risveglio: + 91% le vendite dal 2019 al 2020 di autovetture completamente elettriche. E qui la Zoe è la numero uno incontrastata: è accessibile per prezzi e offre quasi 400 km di autonomia con una singola ricarica. Il listino da 19.150 euro, grazie agli incentivi nazionali, solletica più di qualcuno ad abbandonare lʼauto a combustione.

Poi cʼè la Kangoo Z.E., la versione 100% elettrica della generosa multispazio, e la Twingo Electric che abbiamo visto nel pezzo dʼapertura del canale Motori. È lʼultima arrivata ma ha le chance giuste per conquistare le metropoli europee. Piccola, compatta, parcheggiabile e con 270 km dì autonomia, e sfidiamo chiunque a utilizzare lʼauto in città ogni giorno per fare percorrenze maggiori! Lʼapertura degli ordini è già partita e a novembre ci saranno le prime consegne, con prezzi da 11.500 euro (sempre con incentivi) decisamente entusiasmanti.

Un altro colpo per consolidare la leadership del gruppo arriverà poi con Dacia Spring, un city Suv compatto che sarà la prima elettrica del brand Dacia. La promessa è ambiziosa: dovrà essere lʼauto a zero emissioni più vantaggiosa d’Europa. Vedremo! Di certo Renault si rafforza anche nel segmento delle ibride, in cui ha una quota mercato dellʼ11,5 % in Italia e con la Clio E-Tech Hybrid che punta dritta alla vetta della classifica di categoria. Poi ci sono le plug-in, cioè le ricaricabili a doppia alimentazione benzina/elettrica, segmento in cui Renault è presente con Captur e Megane. Perché niente va lasciato al caso.