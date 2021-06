E con a E-GAP la ricarica per Jaguar I-Pace arriva con il furgone

Una notizia che farà felici i più pigri, o quantomeno gli ancora tanti scettici sui sistemi di ricarica dei veicoli plug-in. Grazie allʼ accordo con E-GAP , tutti i modelli elettrici o ibridi elettrici del gruppo Jaguar Land Rover possono essere ricaricati chiamando il van con la colonnina mobile per la ricarica. Anche per la Jaguar I-Pace , che abbiamo appena provato, vale questa possibilità.

In meno di mezzora il furgoncino di E-GAP vi raggiungerà sul posto da cui avete chiesto il servizio e potrà ricaricarvi la batteria del motore elettrico a una potenza massima di 32 kW. Lo fa grazie alla presa CCS Combo 2 in dotazione con la vettura Jaguar Land Rover, e in seguito salirà fino al livello “fast charge” di ricarica a 60 kW. Serve poi unʼaltra mezzoretta affinché il van di E-GAP riesca a ricaricare la batteria fino all’80%. Molto comodo per il guidatore di veicoli elettrici, il servizio on-demand è attivo al momento soltanto su Roma e Milano, ma presto si aggiungeranno altre città.

Per accedere al servizio è sufficiente scaricare gratuitamente l’App E-GAP sul proprio smartphone o tablet e prenotare la ricarica. Si può così anche prenotare una ricarica futura, inserendo una destinazione in cui già sappiamo di non poter contare su una colonnina fissa. Il vantaggio evidente sta nel fatto che il guidatore non deve preoccuparsi di trovare un punto di ricarica nelle vicinanze, gli basterà chiamare il van E-GAP e questi lo raggiungerà. Per tutte le informazioni, il sito di riferimento è e-gap.com .