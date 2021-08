Due ruote elettriche, Husqvarna pronta a entrare nel mercato

Vektorr è il concept del primo scooter elettrico mai prodotto da Husqvarna Motorcycles. È ovviamente un mezzo ecofriendly, adatto alla metropoli, senza frenesie di saltare come un grillo nelle gare da cross. Raggiunge la velocità massima di 45 km/h e promette un’autonomia di marcia fino a 95 km con una singola ricarica delle batterie. A fargli compagnia sarà la concept bike E-Pilen, più tradizionalmente una motocicletta dal punto di vista estetico, ma pur sempre pensata per la mobilità urbana ecosostenibile.

Guardando più avanti, Husqvarna sta lavorando anche al monopattino elettrico, che sarà pieghevole e trasportabile nel bagagliaio dellʼauto o anche a mano in metro, nei bus e all’interno di un edificio. Il suo nome è Bltz (e la “i” mancante non toglie molto alla sua pronuncia), perché come un fulmine facilita gli spostamenti in ambito urbano, incurante del traffico che gli gira intorno. Tutti i progetti sono in fase avanzata di sviluppo, la Casa scandinava (ora di proprietà KTM) dovrà solo decidere quale produrre per primo.