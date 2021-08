Scooter elettrici, BMW Motorrad lancia CE 04

Per il prossimo futuro tutti i nuovi veicoli per la mobilità urbana di BMW Motorrad saranno elettrici. Il primo di questi è BMW CE 04 , scooter silenzioso e pulito, dal design originale, che a emissioni zero è in grado di percorrere fino a 130 chilometri . Un compagno di strada affidabile per lʼuso quotidiano e che sa distinguersi dalla massa di veicoli in circolazione.

La rivoluzione elettrica di BMW Motorrad Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 3 di 20 Ufficio stampa 4 di 20 Ufficio stampa 5 di 20 Ufficio stampa 6 di 20 Ufficio stampa 7 di 20 Ufficio stampa 8 di 20 Ufficio stampa 9 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

La città è il regno di BMW CE 04, che però sa modularsi secondo le esigenze. La potente batteria da 60,6 Ah (8,9 kWh), non solo fornisce abbondante autonomia con una sola carica, ma pure buone prestazioni: 120 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 50 km/h in appena 2,6 secondi. Siamo nello stesso campo di gara delle BMW, moto o auto che siano, sempre dinamiche al massimo grado. La potenza massima di 31 kW (42 CV) offre un piacere di guidare impareggiabile, ma lo scooter elettrico è anche disponibile con potenza ridotta 15 kW (20 CV), che però non perde in scatto e velocità.

La batteria agli ioni di litio si ricarica sia attraverso le normali prese domestiche sia nelle Wallbox o nelle stazioni di ricarica pubbliche. Quando la batteria è completamente scarica, il tempo di ricarica è di circa 4 ore e 20 minuti, ma se si dispone del caricatore rapido da 6,9 kW, il tempo si riduce a unʼora e 40 minuti. Qualora servisse una ricarica allʼ80%, allora i tempi scendono a 45 minuti appena. BMW CE 04 è dotato di serie di uno schermo a colori TFT da 10,25 pollici, con navigazione a mappe integrata e funzioni di connettività.

Lʼequipaggiamento tecnico è di primʼordine. Lo scooter BMW Motorrad dispone del sistema di controllo dello slittamento ASC (Automatic Stability Control), che lavora in abbinamento al DTC (Dynamic Traction Control), disponibile come optional. Nella parte anteriore, un freno a doppio disco assicura una decelerazione sicura, supportato dal disco singolo sulla ruota posteriore, mentre lʼABS è standard e lʼABS Pro è disponibile come optional. Tre le modalità di guida dello scooter elettrico.