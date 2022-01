Ducati, un 2021 da record con quasi 60 mila moto vendute

A Borgo Panigale i riconoscimenti arrivano da tutte le parti: dal mercato, dallo sport e dalle certificazioni. Ducati ha vissuto il 2021 come il suo miglior anno di sempre , con 59.447 moto vendute in tutto il mondo, il 24% in più sul 2020 ma soprattutto il 12% in più sullʼanno pre-pandemico 2019. Mai Ducati ha venduto tante moto quanto lʼanno passato, che poi nellʼalbo dʼoro ha portato anche il titolo mondiale costruttori della MotoGP .

Un anno pieno di soddisfazioni, lo dimostra anche il conseguimento per lʼ8° anno di fila della certificazione “Top Employers Italia”. In pratica Borgo Panigale è il posto migliore dove uno possa lavorare e un giovane possa desiderare di entrare, e Ducati condivide questʼorgoglio con aziende quali Ferrari e Lamborghini. E per finire la MotoE, il campionato per moto elettriche che si disputerà nel 2023 e del quale Ducati sarà il fornitore delle power unit. Nel frattempo la gamma 2022 esordirà man mano e ci sono tante novità, dalla inedita DesertX alle rinnovate famiglie Multistrada, Scrambler, Panigale.

La Ducati più venduta nel 2021 è stata la Multistrada V4, che ha sfiorato le 10.000 immatricolazioni (9.957 per lʼesattezza). Non meno successo hanno ricevuto i modelli Scrambler 800, con 9.059 unità vendute, e Monster con 8.734 unità. A livello di mercati si cresce un poʼ ovunque, con gli Stati Uniti che si sono ripresi la palma di primo mercato per Ducati con 9.007 unità (+32% sul 2020). In Italia la crescita è stata del 23% a 8.707 unità, mentre la Germania si conferma terza con 6.107 unità (+11% su 2020). Bene il mercato cinese con 4.901 moto (+21%), quello francese con 4.352 (+12%) e lʼinglese con 2.941 unità (+30%). In Australia volumi inferiori ma una crescita del 50 percento.

Ducati Panigale V4 2022

Lʼultima novità annunciata lo scorso autunno per il 2022 è la superbike dʼeccellenza della Casa bolognese, aggiornata nellʼaerodinamica, nellʼergonomia, nel motore, nella ciclistica e nellʼelettronica. La nuova Panigale V4 svela una carenatura che integra ali più compatte e sottili, quindi più efficiente dal punto di vista aerodinamico e con la parte inferiore che ha prese riprogettate per migliorare il raffreddamento e quindi le performance del motore.

Questo è il Desmosedici Stradale da 1.103 cc Euro 5 di derivazione MotoGP, aggiornato nel circuito di lubrificazione e accoppiato a una nuova pompa dell’olio che assorbe meno potenza. Sviluppa 215,5 CV a 13.000 giri e 123,6 Nm di coppia massima a 9.500 giri, ma lʼ80% di questa è già pronta dai 6.000 giri. Nuovo è anche il cambio, che ha rapporti più lunghi per prima, seconda e sesta marcia, come per la Panigale V4 R che corre nel Mondiale SBK. Sulla versione V4 S ci sono, fra lʼaltro, la forcella Ohlins e gli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP. I prezzi della Panigale V4 2022 partono da 24.590 euro, la V4 S da 29.900 euro.