Ducati Panigale V4 R, superbike da sballo con oltre 240 cavalli

La Ducati Panigale V4 R è lʼultima derivazione della moto che corre, con grande successo, in MotoGP e nel Mondiale Superbike e adotta soluzioni tecniche finora riservate a queste, come le bielle in titanio e i pistoni con trattamento DLC (Diamond Like Carbon) per ridurre gli attriti tra pistone e camicia.

Il motore è quanto di più poderoso ci possa essere nella categoria da un litro di cilindrata. Il nuovo Desmosedici Stradale R da 998 cc in assetto pista fornisce infatti fino a 240,5 CV di potenza, con il limitatore elevato a 16.500 giri (in sesta marcia). Mai una moto della produzione di serie aveva raggiunto livelli prestazionali così eccelsi, ma Borgo Panigale voleva omaggiare i suoi clienti di una moto che celebrasse i successi in pista conquistati questʼanno. Nello sviluppo del motore è stato inoltre messo a punto un olio speciale, sviluppato da Shell in simbiosi con Ducati Corse, che abbinato alla frizione a secco riduce gli attriti meccanici di un buon 10 percento.

La Panigale V4 R è riconoscibile sin dal primo sguardo per le ali in carbonio e la specifica livrea ispirata alla MotoGP, che integra le tabelle portanumero bianche con il numero “1” in evidenza. La nuova superbike adotta la stessa rapportatura del cambio utilizzata dalle moto che corrono nel Mondiale Superbike, con l’allungamento di prima (+11,6%), seconda (+5,6%) e sesta marcia (+1,8%) rispetto al modello precedente, lavorando inoltre in modo più efficace con il cambio Ducati Quick Shift. I Power Mode a disposizione del pilota sono quattro: Full, High, Medium, Low, questʼultimo limita la potenza massima a 160 CV per la guida su strada o sui fondi a bassa aderenza.

La ciclistica racing, con forcella anteriore Ohlins, si abbina anche allʼevoluta aerodinamica, che prevede ali a due elementi (principale e flap) più sottili del 50% e più compatte ma con lo stesso carico. Tra gli accessori cult è imperdibile lo scarico completo in titanio Akrapovič con doppio silenziatore, ma molto utili sono anche le pedane regolabili in alluminio, sviluppate da Ducati Corse con Rizoma, per permettere a ciascun pilota di trovare la posizione giusta in sella. Pronta a stupire il pubblico di Eicma, Ducati Panigale V4 R costerà da 43.990 euro.

Nello Speciale Motori anche la strepitosa Ducati Panigale V4 R