Ducati manda in produzione la nuova SuperSport 950

Nella produzione Ducati è una media cilindrata, per gli appassionati delle due ruote è la sportiva perfetta per divertirsi. La nuova SuperSport 950 ‒ di cui è partita nei giorni scorsi la produzione di serie a Borgo Panigale ‒ è una bicilindrica esuberante, ideale per “iniziarsi” alla moto sportiva, tecnicamente evoluta, senza le cubature esagerate delle Ducati a 4 cilindri. Nelle concessionarie Ducati arriverà entro fine febbraio .

Detto che il motore Testastretta da 110 CV rispetta adesso l’omologazione Euro 5, la nuova Ducati SuperSport 950 accentua il legame estetico con la superbike Panigale V4. Le carene sono state ridisegnate e la dotazione è da vera sportiva, con forcellone monobraccio, telaio a traliccio fissato al motore e un peso ridotto a soli 184 kg, che ne favorisce le prestazioni. Il proiettore full-LED con luci diurne cita la firma luminosa affilata della Panigale V4. Altro indubbio tratto del carattere della SuperSport 950 è il cambio elettronico Quick Shift Up & Down, di serie fin dal livello standard.

Il pacchetto elettronico è costituito da ABS Cornering, Controllo di Trazione, controllo dellʼimpennata, mentre i Riding Mode sono i tre classici Sport, Touring e Urban. Nuova è anche la sella della SuperSport 950, meglio imbottita e più confortevole. Ducati ha montato anche un nuovo display full-TFT da 4,3 pollici, con grafica caratterizzata da un ampio contagiri tondo che riporta al centro l’indicazione della marcia inserita e del Riding Mode selezionato.

Ducati SuperSport 950 è disponibile anche in versione depotenziata da 35 kW per i possessori di patente A2. Il classico Rosso Ducati caratterizza la versione standard, mentre per la versione S è disponibile anche unʼopzione “Arctic White Silk”, oltre a montare sospensioni sportive Öhlins. Prezzi da 14.140 euro, 1.000 in meno per il modello depotenziato.