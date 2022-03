Ducati e Poltrona Frau insieme per la favolosa xDiavel Nera

Ducati e Poltrona Frau mettono insieme i loro mondi distinti per realizzare la meravigliosa xDiavel Nera , una serie speciale che sarà realizzata in 500 esemplari. Distinti a solo apparentemente distanti, perché il trait-dʼunion che lega le due aziende è lʼeccellenza del made in Italy.

La livrea “Black on Black” della moto, con alternanze lucide e opache, sposa la speciale sella in morbida pelle e proposta in 5 diverse colorazioni da Pelle Frau: Rosso Siam, Steel Blue, Cemento, India e Selva. È anche personalizzabile con una serie di “X” incise attraverso un sofisticato processo al laser. In regalo ai 500 clienti anche il portachiavi e il portadocumenti, realizzati in Pelle Frau nella stessa colorazione scelta per la sella. La xDiavel è la “technocruiser” di Borgo Panigale, una moto di unʼoriginalità assoluta, con una ridotta altezza da terra della sella (755 mm) e la posizione avanzata delle pedane.

La versione “Nera” si caratterizza inoltre per le pinze freno e i coperchi delle teste motore color Rosso Ducati. Il motore è il classico, possente Testastretta DVT di 1.262 cc, che eroga 160 CV a 9.500 giri, ma soprattutto ai bassi e medi regimi eroga 127 Nm. Equipaggiamento hi-tech dal punto di vista dinamico, vista la presenza dell’Inertial Measurement Unit (IMU) Bosch, che misura dinamicamente gli angoli di rollio e beccheggio e fornisce le informazioni all’ABS Cornering, al Ducati Traction Control (DTC), ai Riding Mode, al Cruise Control e anche al Ducati Power Launch.

La stabilità impeccabile si deve anche al grande pneumatico posteriore da 240 mm, che consente un angolo di piega massimo di 40°, un valore altissimo per il tipo di moto. Disponibile da questo mese di marzo nelle concessionarie della rete Ducati, la XDiavel Nera costa 29.290 euro. A richiesta è disponibile anche il casco jet dedicato, che i proprietari di Ducati XDiavel Nera possono ordinare insieme alla moto.