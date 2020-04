Ducati Diavel 1260, esplorazione a New York

Torneremo a scoprire New York , angolo dietro angolo, le strade che tutti frequentano e quelle più nascoste, il quartiere nuovo e alla moda che si fonde con quello storico alle sue spalle. Magari in moto, su un Diavel Ducati , scelta non insolita se si viaggia lungo le direttrici che proiettano ormai la Grande Mela verso tre Stati degli Usa.

Torneremo a farlo perché il virus sarà battuto, è sicuro. L’anima di New York è catturata così da Giulietta Cozzi, rider milanese che ha raccontato la sua scoperta della metropoli insieme a Luca. Da qui è nato anche il bel libro fotografico “The Way Out”, edito da Skira. Un viaggio meraviglioso in sella a Ducati Diavel 1260, lasciandosi trasportare dentro e fuori Manhattan, passando per i mitici ponti newyorkesi fino a Coney Island, miraggio del primo divertimento a stelle e strisce, col luna park fondato nel 1903.

E così ecco i centauri alla scoperta del fermento artistico di Bushwick, della vita sotto i ponti del Queens e di Harlem, la creatività di Williamsburg raggiunta attraverso il ponte di Brooklyn, fino ai panorami mozzafiato su Manhattan. Ed entrare qui, nellʼisola che contiene il mondo ed è collegata col mondo e non soltanto per i suoi tanti bridges, con lʼimmancabile cavalcata lungo la “Great White Way”, Broadway, più di 50 km di strada lunga e dritta che del Teatro ha fatto il suo monumento. Percorrendola tutta, si arriva a Coney Island, ancora oggi luogo di evasione per i tanti bruchi che vivono e lavorano nella Grande Mela.

E poi ancora in sella, attraversando un paesaggio che via via, forse noto a pochi, esplode nel verde rigoglioso dei boschi che circondano la città. Alla fine del viaggio cʼè Woodstock, e qui è un colpo al cuore dei tanti che hanno ballato nuove canzoni e nuove idee.