Ducati celebra Bagnaia e Bautista con due Panigale V4 special da favola

Le nuove limited edition su base Ducati Panigale V4 saranno realizzate in 260 esemplari ciascuna e ogni moto sarà numerata e resa unica dallʼautografo in originale del pilota sul serbatoio, protetto con uno strato di vernice trasparente. Queste serie speciali sono caratterizzate dalle stesse livree delle moto con cui Bagnaia e Bautista hanno vinto i titoli in MotoGP e WorldSBK, con certificato di autenticità, dotazione tecnica e cassa d’imballaggio dedicate. Livrea dunque Desmosedici GP22 #63 per la special dedicata a Pecco e livrea della Panigale V4 R #19 per quella dedicata al campione spagnolo della Superbike.

Il magico 2022 di Borgo Panigale, per la prima volta nello stesso anno sul gradino più alto del mondo in entrambe le categorie delle supersportive, si tramuta quindi in queste due moto “replica” per veri appassionati e per collezionisti a caccia di modelli unici. La sella è chiaramente singola, la piastra di sterzo in alluminio ricavato dal pieno reca lʼincisione laser del nome e del numero progressivo della moto. L’equipaggiamento tecnico comprende la frizione a secco STM-EVO SBK a nove dischi, il silenziatore omologato Akrapovič, l’impianto frenante Brembo con pinze Stylema R e pompa MCS con registro remoto, le pedane regolabili Rizoma in alluminio e tanti componenti in fibra di carbonio.

Nuvola Rossa, il docufilm della stagione 2022