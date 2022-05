Ducati avvia per il nuovo Multistrada V4 il Tour Alpen Edition

prima al mondo dotata di radar anteriore e posteriore

sospensioni ribassate (20 mm in meno)

Ducati ha rinnovato la sua Granturismo con motore V4 sia dal punto di vista tecnico che stilistico. La moto è super equipaggiata dal punto di vista tecnologico ed è la, con sistemi Adaptive Cruise Control (ACC) e Blind Spot Detection. Alcune delle Multistrada V4 2022 in prova sulle Alpi saranno inoltre dotate di, che rende più agevole e facile da guidare una maxi-tourer di grande personalità. Ducati ha anche aggiornato il sistema dʼinfotainment (ora è più intuitivo) e da questo mese di aprile ha lanciato per la moto la nuova gamma accessori.

Al di là dei

170 CV di potenza

intervalli di manutenzione ogni 60.000 chilometri!

garanzia “4Ever Ducati”

Capitolo prezzi: si parte da 18.990 Euro, ma la V4 S con la nuova livrea Bianco Iceberg costa 25.790 Euro

sviluppati dal 4 cilindri di 1160 cc, per 125 Nm di coppia massima a 8.750 giri, Multistrada V4 2022 si fa notare anche per lʼaffidabilità del motore, tanto che Ducati prevedeUn livello imbattibile per una moto, e come su tutte le Ducati cʼè anche l’esclusiva, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato., mentre al top ci sono i 29.000 euro della versione Pikes Peak.

Per prenotarsi al “

Multistrada Tour - Alpen Edition

” lʼindirizzo web diretto è: https://www.ducati.com/it/it/rete-concessionari/multistrada-tour-alpen-edition.

Il calendario degli appuntamenti è:

14-15 maggio - Sestriere

27-29 maggio - Ponte di Legno

2-5 giugno - Bormio

11-12 giugno - La Thuile

23-26 giugno - Cortina D’Ampezzo

6-10 luglio - Canazei