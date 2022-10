Ducati aggiunge un altro tassello alla leggenda Monster

Nasce così questa variante SP con

sospensioni Öhlins

pinze anteriori Brembo Stylema

silenziatore omologato Termignoni

pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV

Testastretta da 111 CV Euro 5 di 937 cc

completamente regolabili e la forcella alleggerita, leche mordono imponenti dischi freno anteriori da 320 mm, il. E ancora l’ammortizzatore di sterzo, che migliora la stabilità in accelerazione e percorrenza di curva, e gli. Il telaio di derivazione Superbike è leggero e compatto, in alluminio, ed esalta le prestazioni del bicilindricocon distribuzione desmodromica. Spicca poi la batteria agli ioni di litio, due chili più leggera rispetto al modello standard.

Il nuovo Ducati Monster SP si avvale di unʼelettronica ricalibrata in ottica sportiva, che introduce il nuovo

Riding Mode Wet

ABS Cornering, il Ducati Traction Control e il Ducati Wheelie Control

Launch Control

per una maggior sicurezza sul bagnato. Lʼelettronica di sicurezza è ai massimi livelli, con di serie lʼ, tutti regolabili su diversi livelli di intervento. Infine ilper accelerazioni brucianti in partenza, da vero… Monster!

Dettagli di pregio sono la

sella in colore rosso

schermo TFT a colori da 4,3 pollici

nelle concessionarie Ducati a gennaio 2023

, che si integra nella vista laterale con il codino, mentre loè caratterizzato da grafica dʼispirazione racing. Monster SP arriverà, anche in versione depotenziata per i guidatori con patente A2, e in questo caso Ducati offre un’agevolazione di 1.000 euro sul prezzo di listino (ancora non ufficializzato).

Nello Speciale Motori anche il nuovo Ducati Monster SP