DS N°4: il restyling cambia nome e conferma il diesel

In abitacolo ci si accorge immediatamente del nuovo quadro digitale da 10,25” (che può avere anche l’Extended Head Up Display). A fianco c'è il monitor da 10” dell’infotainment, posizionato tra le sottili bocchette dell’aria condizionata, mentre tutto intorno è fatto di tanta cura per i materiali scelti, che trasmettono piacevolezza al tatto e alla vista e una elevata percezione di comfort (uno degli esempi arriva dall’impianto audio Focal Electra da 14 altoparlanti e 690 W). Per quanto riguarda l'abitabilità, la DS N°4 nel divano posteriore risulta un po' stretta per i passeggeri di statura superiore alla media (il design non privilegia la comodità), ancora di più nel modello elettrico che ha il tunnel centrale che toglie spazio per i piedi. Per i bagagli invece c'è un volume di carico pari a 430 litri per la versione mild hybrid, 390 litri per la plug-in e 360 litri per l’elettrica.