DS 9 E-Tense, lʼidea di berlina del XXI secolo

Chiuso Ginevra e il suo salone a causa del Covid-19, le Case auto non si sono scomposte. Fiat ha scelto Milano per svelare la 500 Elettrica e il gruppo PSA e il marchio DS hanno trovato in Parigi la location giusta della nuova DS 9 E-Tense . Si tratta della berlina ammiraglia del brand, una carrozzeria che con la firma DS mancava dal 1955. Al suo fianco la DS Aero Sport Lounge , concept che valorizza lʼaspetto aerodinamico.

Il 2020 si annuncia un poʼ come lʼanno del ritorno delle grandi berline di rappresentanza, come la nuova Mercedes Classe E, la BMW Concept i4, la nuova Volvo S90 e appunto questa DS 9 E-Tense. Ma i tre volumi sono modulati in senso più dinamico, innovativo dal punto di vista estetico, con una linea fastback che lʼammiraglia francese racchiude con armonia. E dire che la DS 9 è lunga 4,93 metri! Con un passo lunghissimo di 2,9 metri e unʼabitabilità infinita allʼinterno. Viaggiando a meraviglia con le sospensioni DS Active Scan che monitorano con un sistema di telecamere la strada (un brevetto Citroen).

La plancia è interamente rivestita in pelle Nappa, lavorata con un motivo a braccialetto di orologio. I dettagli sono curati con minuziosità, ci sono elementi di cristallo e i rivestimenti in Alcantara per tetto e tendine di protezione, mentre le maniglie interne sono rivestite in pelle. Eleganti come lo sono le maniglie esterne, che scompaiono alla vista perché a filo con la carrozzeria, esponendosi al passeggero soltanto allʼapertura. Personalizzazioni mirate portano lʼappeal tutto parigino dei pacchetti Bastille, Rivoli e Opera.

Insomma una vera meraviglia, che con la sigla E-Tense abbraccia la trazione ibrida elettrica plug-in e quella 100% elettrica. La versione di punta poggia su un motore turbo benzina PureTech e un motore elettrico integrato al cambio automatico a 8 rapporti, che insieme erogano una potenza pari a 225 CV. È una soluzione ibrida plug-in, cioè ricaricabile, ed è in grado di percorrere tra 40 e 50 chilometri a emissioni zero. Della DS 9 E-Tense sono inoltre attese altre versioni, fino a 360 CV e a trazione integrale.