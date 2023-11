DS 4 e DS7: tutte le novità della gamma 2024

Le novità della DS 4 La gamma DS 4 è stata semplificata e potenziata con nuove dotazioni ed è stata strutturata su quattro livelli di allestimento: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera. Il nuovo allestimento base Bastille Business ha sostituito l’allestimento Trocadero, aggiungendo però i cerchi in lega Firenze da 19”, la telecamera posteriore e nuovi particolari cromati come i pannelli e i profili portiere. Inclusi nelle dotazioni aggiuntive troviamo i sensori di parcheggio anteriori, i sedili Comfort in tessuto e tela DS, i sedili anteriori con regolazione lombare manuale, le modanature interne in alluminio guilloché, nonché gli appoggiagomiti anteriore e posteriore centrale con passaggio per gli sci e la nuova colorazione della calandra Glossy Black. Nella lunga lista degli optional spiccano l’Head up Display e IRIS Navigation System, il Pack Keyless, il portellone motorizzato e il Pack Techno. Gli interni mantengono le caratteristiche della Trocadero e sono caratterizzati da tessuto e tela DS.

Salendo un po' troviamo in listino la Performance Line, che di serie propone i fari ECO LED, mentre i DS Matrix Led sono ora in opzione, infine DS ha impreziosito anche gli interni dell’allestimento Rivoli, che aggiunge elementi di tela DS alla pelle. L'obiettivo che il marchio francese voleva raggiungere con la rivisitazione della gamma DS 4, era quello di offrire al cliente un servizio premium in termini di comfort e di design grazie agli allestimenti Bastille Business, Rivoli e Opera, mentre la gamma sportiva può vantare di una nuova offerta sulla Performance Line.

Ufficio stampa DS

Le novità della DS 7 Sul Suv è stata introdotta una nuova strategia Pack che mira alla rimodulazione delle combinazioni degli optional in risposta alle esigenze dei clienti. La gamma DS 7 presenta ora alcune modifiche negli equipaggiamenti: la nuova tinta metallizzata Grigio Titano va a sostituire la tinta Grigio Platino, mentre le versioni E-TENSE montano ora il caricatore di Bordo da 3,7 kWh abbinato a un cavo Modo 2. In sostanza, sulla DS 7 ci sono cinque nuovi Pack a disposizione: l’”Alarm, Acces & Camera Pack” che comprende l’apertura elettronica del portellone posteriore, il Keyless Access, la telecamera di retromarcia e l’antifurto; il Pack “Drive Assist + Vision 360” per una maggiore sicurezza alla guida; il “Panoramic Pack” comprensivo di tetto panoramico, vetri stratificati e oscurati, climatizzatore automatico bizona esteso, barre al tetto, orologio BRM R180 e pedaliera in alluminio; il “Sound Pack” con l’Hi-Fi System Focal Electra ®, vetri stratificati e oscurati e Lounge Lights, e infine il Pack che combina Drive Assist, Vision 360° e Night vision.

Ufficio stampa DS

Da poco è stata rivista anche l'ammiraglia DS 9 Di recente il brand francese ha introdotto diverse novità anche per la sua ammiraglia, sulla quale ha debuttato un nuovo sistema multimediale con unʼinterfaccia completamente rivista che è supportata dal riconoscimento vocale Iris. Il touchscreen da 12" ad alta risoluzione permette di accedere a tutte le funzioni con un unico movimento. L’allestimento Opéra si prefigura come la terza versione della gamma, affiancando in listino i livelli Performance line+ e Rivoli+. Diventa così il top di gamma per DS9 e offre un insieme di inedite dotazioni e tecnologie, come ad esempio il sistema di sospensione attiva DS Active Scan Suspension. L'ammiraglia francese è offerta anche nella speciale Collezione Esprit de Voyage, che trae ispirazione dal mondo della moda e del viaggio.Il suo abitacolo presenta abbinamenti di colori chiari e rivestimenti in pelle Nappa grigio perla ed è disponibile sulle versioni E-Tense 250 e E-Tense 4x4 360. La gamma della DS 9 MY 2023 è ibrida plug-in, con potenze che variano da 250 CV a 360 CV: al top della gamma c’è la DS 9 E-Tense 4x4 360, con un motore termico a 4 cilindri da 200 CV e due motori elettrici, uno da 110 CV (integrato nel cambio anteriore) e l'altro da 113 CV (collegato all'asse posteriore). La meccanica di questa versione si completa con una trasmissione intelligente a quattro ruote motrici e una batteria da 15,6 kWh.