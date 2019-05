A fine anno lʼelettrica 15 maggio 2019 08:15 DS 3 Crossback, la qualità in trionfo Un tour italiano in 21 tappe e tre serate speciali

Immagini suggestive che ci arrivano dalla Costa Azzurra. È qui che DS 3 Crossback dà prova delle sue qualità dinamiche, mettendo in mostra anche il suo design esclusivo e la sua eleganza. Il più piccolo dei crossover DS Automobiles si sta facendo strada anche in Italia, dove il brand ha organizzato un tour in 21 tappe e tre serate speciali (a Milano, Roma e Napoli) per far sì che pubblico possa conoscerlo.

Ecco la DS 3 Crossback Da video 1 di 20 Da video 2 di 20 Da video 3 di 20 Da video 4 di 20 Da video 5 di 20 Da video 6 di 20 Da video 7 di 20 Da video 8 di 20 Da video 9 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un tour per portare avanti lo “spirit of avant-garde” che il brand nato da una costola di Citroen incarna. Modelli tutti premium, con finiture e materiali pregiati e un disegno degli interni sempre ricercato. DS 3 Crossback si fa forte anche di evoluti sistemi intelligenti, come il Drive Assist, che proietta verso il futuro della guida autonoma e che è stato di recente premiato con lʼInnovation Award. Grazie alle informazioni acquisite dal radar frontale e dalle telecamere di bordo, la vettura segue le condizioni della circolazione e adatta automaticamente la traiettoria allʼinterno della carreggiata, regola la velocità per mantenere la giusta distanza di sicurezza e conduce lʼauto a destinazione fino allʼarresto completo.

Una frontiera quella della guida autonoma che dimostra come DS sia già sulla giusta via, quando le norme daranno il via a questa tecnologia. Quanto alle DS 3 Crossback in vendita sul nostro mercato, è già a listino una versione speciale La Premiere per il lancio, mentre le altre versioni ‒ con motori benzina e diesel da 100 a 155 CV ‒ sono pronte per il debutto. Ma la novità è attesa per fine 2019, quando arriverà la versione 100% elettrica e-Tense che assicura 320 km di autonomia di marcia a batterie cariche. Non solo, ma ha lʼindubbio vantaggio di ricaricare lʼ80% delle batterie in mezzʼora! I prezzi della DS 3 Crossback partono da 26.200 euro, la versione e-Tense da 39.600 euro.