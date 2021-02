DS 3 Crossback, il tocco di stile di Ines de la Fressange

Non è nuova Ines de La Fressange al mondo dellʼauto. Una liaison tra la Maison parigina e lʼautomobile che mira a regalare fascino e stile. La griffe Ines de la Fressange Paris stavolta è apposta sulla DS 3 Crossback , dando vita a una serie speciale e limitata di 1.500 soli esemplari, di cui appena 100 per il mercato italiano .

È elegantissima questa vettura nel suo raffinato color Blu Zaffiro di carrozzeria, cui fa da leggero contrasto, quasi come fosse una sfumatura, il tetto in Nero Perla. I dettagli invece colpiscono lʼocchio, perché il “Rosso INES” così espressivo della Maison è presente sulle calotte dei retrovisori esterni e sui coprimozzo posti al centro dei grandi ed esclusivi cerchi diamantati da 18 pollici. I fari DS Matrix LED Vision e le maniglie a scomparsa denotano tutto il prestigio di questa speciale DS 3 Crossback.

Molto eleganti anche gli interni, in cui sono presenti materiali nobili, lavorati da artigiani francesi, come la pelle intrecciata ad Alcantara per realizzare la seduta e lo schienale dei sedili, in una tonalità blu che riprende la carrozzeria esterna. Il volante è rivestito in pelle, mentre la pedaliera è realizzata interamente in alluminio. Ogni esemplare della vettura sarà consegnata al cliente col gradito omaggio di un portafoglio della linea Marcia firmato dalle due iconiche griffe Ines de la Fressange Paris e DS Automobiles.

Due le opzioni per il motore: PureTech benzina e BlueHDi a gasolio, entrambe da 130 CV e con il cambio automatico a 8 rapporti. Di serie questa versione ha la frenata di emergenza fino a 140 km/h, il Cruise Control, lʼavviso attivo di superamento involontario della carreggiata, il sensore dell’angolo morto e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Il clima automatico è dotato di filtro attivo e il sistema di navigazione poggia su un touch screen HD da 10,3 pollici. I prezzi della DS 3 Crossback Ines de la Fressange sono di 34.500 euro per la versione a benzina e 36.350 euro per la diesel.