DS 3 Crossback Performance Line, mood sportivo

Il lato chic, quello elegante, ma anche il lato indaffarato del “business first”. In mezzo la sportività che non guasta mai quando si pensa a unʼauto esclusiva. E la DS 3 Crossback è unʼauto esclusiva, che ha saputo ritagliarsi tante distinte nicchie, fra cui quella più dinamica della versione Performance Line . La vediamo in queste immagini.

Una gamma che si articola con la completezza degli allestimenti e varietà di motorizzazioni (cʼè anche lʼelettrica), per far sì che ognuno abbia la sua “esclusiva” versione del crossover DS. L’allestimento Performance Line si caratterizza per equipaggiamenti di serie di rilievo, dai cerchi in lega da 17 pollici Dubai ai vetri oscurati privacy, dalla griglia della calandra nero brillante ai DS Wings Nero opaco. Allʼinterno spiccano i sedili in Alcantara, la plafoniera a Led e lʼaletta parasole con specchietti di cortesia sempre a Led, il touchschreen da 7 pollici con USB Bluetooth e 8 altoparlanti. La pedaliera è in alluminio e il rivestimento del pomello del cambio in pelle.

La ricchezza dei contenuti è un vero asso nella manica che la DS 3 Crossback gioca nel segmento dei B-Suv. Tre sono gli allestimenti: So Chic, Business e appunto Performance Line, che quasi si sovrappongono in termini di listino, ma ognuno ha la sua personalità ben distinta. Prezzi: la DS 3 Crossback Performance Line costa a partire dai 26.500 euro della motorizzazione PureTech benzina 100 CV con cambio manuale. A listino cʼè anche unʼaltra motorizzazione benzina da 155 CV e due diesel BluHDi da 100 e 130 cavalli.